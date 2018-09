Deux moi après avoir été sacré champion du Monde avec l’équipe de France, Corentin Tolisso s’est gravement blessé lors de la victoire du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen (3-1) samedi. Touché au genou, l’international français a du laisser ses coéquipiers et le club bavarois a confirmé quelques heures plus tard qu’il souffrait d’une rupture des ligaments croisés ainsi que d’une déchirure méniscale externe au genou droit.

Opéré ce dimanche, le joueur de 24 ans a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram : « deux mois jour pour jour séparent ces deux photos !! Tout peut aller très vite dans la vie... Je reviendrai plus fort avec encore plus d’ambition !! On se voit en 2019. Un grand merci à vous tous pour vos messages de soutiens. » Dans sa story, l’ancien Lyonnais a également ironisé en expliquant qu’il pouvait jouer... mercredi en Ligue des Champions ! « L’opération s’est bien passée. Je peux jouer mercredi », a-t-il écrit.