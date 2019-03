Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit en début de saison, Corentin Tolisso n’a plus joué depuis de nombreux mois. Revenu à l’entraînement il y a quelques semaines, le milieu du Bayern Munich poursuit sa rééducation pour revenir le plus rapidement possible. Malgré tout, le champion du Monde français ne veut pas brûler les étapes, comme il l’a expliqué à RTL.

« Bien sûr que j’ai envie de retourner sur le terrain (...) mais je suis très calme et je reste concentré sur l’état de mon genou. Je fais attention pour revenir le mieux possible (...) À moi de tout mettre en oeuvre pour revenir le plus vite possible et le plus fort possible. Il va falloir passer par énormément de travail. Mais je suis déterminé et j’ai envie de revenir à son meilleur niveau, de m’imposer au Bayern et de retourner en équipe de France », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.