Surpris en championnat ce week-end par Leverkusen (1-2), le Bayern Munich ne remet pas en cause le travail de son nouvel entraîneur Hans-Dieter Flick, qui remplace Niko Kovac depuis son départ. Mais la question reste de savoir jusqu’à quand l’ancien adjoint de Joachim Löw restera en charge de l’équipe première. De son côté, Karl-Heinz Rummenigge n’est pas contre l’idée de garder son coach sur le long terme.

« Je pense qu’il est important qu’avec lui et en lui, nous ayons trouvé un entraîneur qui convient bien à l’équipe. Nous avons convenu de continuer jusqu’à l’hiver, puis de nous asseoir avec lui après le dernier match, d’en discuter avec lui et peut-être d’aller plus loin » a-t-il expliqué dans le cadre de l’initiative FC Bayern Campus numérique.