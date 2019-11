Ces derniers jours, une rumeur enfle du côté de Munich. Toujours en quête d’un entraîneur de renom, le Bayern Munich songerait à faire revenir Pep Guardiola. Simple rêve ou réel désir ? Interrogé à ce sujet, l’agent de l’entraîneur de Manchester City, Josep Maria Orobitg, est resté évasif.

« Dans le football, rien n’est certain. Je n’ai parlé à Pep que mercredi dernier, et tout est pareil : il se sent bien à Manchester City et à Manchester, et il a un contrat jusqu’au 30 juin 2021 », a-t-il déclaré à Spox. De quoi continuer à alimenter la rumeur ?