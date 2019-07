Opposé à Tottenham ce mercredi en finale de l’Audi Cup, le Bayern Munich s’est incliné aux tirs au but (2-2, 6 t.a.b à 5). Et dans cette rencontre, les Bavarois ont perdu le Français Kingsley Coman sur blessure. Touché au genou gauche quelques instants après son entrée en jeu, le joueur de 23 ans n’a pas pu continuer la partie.

Un nouveau coup dur donc pour le natif de Paris. Interrogé après la rencontre, son entraîneur Niko Kovac a alors fait le point : « nous espérons que ce n’est pas si grave et qu’il sera de retour dans les prochains jours. Il a pris un coup, c’est toujours douloureux. »

Niko #Kovac on Kingsley #Coman : "We hope that it's not too bad and that he'll be back in the next few days. He picked up a knock, usually quite painful."#AudiCup pic.twitter.com/IUT2ayJpiu

