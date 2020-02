Philippe Coutinho (27 ans) de retour en Angleterre ? Prêté jusqu’à la fin de la saison par le FC Barcelone au Bayern Munich, qui possède une option d’achat estimée à 120 millions d’euros dans l’opération, l’international brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Barcelone, n’est pas certain de rester en Bavière à l’issue de l’exercice 2019-2020. Le milieu offensif du Bayern, qui a trouvé le chemin des filets à 6 reprises et distillé 6 passes décisives en 18 matches de Bundesliga, suscite les convoitises de l’autre côté de la Manche.

Selon les informations du Daily Express, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City et Tottenham ont manifesté leur intérêt pour Philippe Coutinho. Le Barça de Quique Setién pourrait faire le ménage à la fin de la saison et plusieurs éléments blaugranas devraient être invités à se trouver un nouveau point de chute. Cela pourrait être le cas du Brésilien, en cas de retour en Catalogne, qui pourrait donc retrouver l’Angleterre, où il a brillé sous les couleurs des Reds (entre janvier 2013 et janvier 2018).