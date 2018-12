La saison de Steve Mandanda est très complexe. Le portier marseillais ne semble plus faire l’unanimité, et les dirigeants du club se seraient ainsi renseignés sur la situation du gardien de Montpellier Benjamin Lecomte. Le club héraultais réclamerait 20M€ pour son portier, qui a prolongé le 27 septembre dernier. Et en conférence de presse, c’est le principal intéressé qui a répondu à ces rumeurs.

« Je me sens bien à tous les points de vue à Montpellier, où j’ai tout ce que je souhaite. Comme j’ai réussi à atteindre l’équipe de France, je ne vais pas partir pour partir. On est à l’heure actuelle à la quatrième place, il n’y a donc aucune raison de quitter Montpellier. Si Montpellier n’est pas européen, on verra ce qui se présente. On en discutera avec Laurent Nicollin et le coach. Je ne m’en suis jamais caché, je veux jouer l’Europe. Depuis que je suis petit, j’ai envie de jouer la Ligue des champions », a ainsi déclaré le portier montpelliérain. De quoi laisser une porte entrouverte à l’OM ?