Benjamin Mendy n’a toujours pas digéré la note que le nouveau jeu vidéo FIFA 18 lui a attribué : 78. Après la victoire de Manchester City à Watford 0-6 ce samedi, l’international français en a remis une couche et à de nouveau évoqué sa note sur le réseau social Twitter, tout en félicitant ses partenaires.

Too much class in one picture all these +82 @EASPORTSFIFA players ... and me congrats @aguerosergiokun x3#andanotherone #sharkteam pic.twitter.com/UmNhZq7yOs

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 16 septembre 2017