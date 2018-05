Remplaçant au coup d’envoi du match face à Huddersfield ce dimanche, Benjamin Mendy a joué les 35 dernières minutes de la rencontre. SFR Sport est allé à sa rencontre à la fin de la rencontre. Après avoir soulevé le trophée de la Premier League, le latéral gauche s’est dit prêt pour la Coupe du Monde.

« On va faire comme tout le monde, on va essayer de gratter un maximum de temps de jeu. On verra bien quand la liste tombera. Physiquement et mentalement, je suis à fond et je suis prêt pour aller en Russie. » Le Français a encore une rencontre de championnat pour convaincre Didier Deschamps.