Marcelo Bielsa est considéré comme l’un des entraîneurs les plus fous. Son surnom « El Loco (le fou) » parle pour lui. Bon nombre de joueurs peuvent en témoigner à l’image de Benjamin Mendy. Joueur sous Bielsa à l’OM pendant la saison 2014/2015, le latéral gauche a raconté à Four Four Two deux anecdotes croustillantes sur son ancien entraîneur. « Il parlait tout le temps en espagnol, c’est dire à quel point il était concentré uniquement sur le jeu. Il avait toujours un gars avec lui pour traduire. Pour notre premier match, c’était un amical, et certains membres du staff avaient fait des blagues. Il n’aimait pas ça. Alors, il leur a dit de ne pas venir, il n’y avait que les joueurs, Bielsa et le médecin. Nous avons tous pensé : "Ce manager est fou !". »

L’international français a ensuite évoqué une autre histoire, dont il garde un très bon souvenir. « Une fois, je me suis endormi lors d’une causerie, et quand je me suis réveillé, j’ai eu peur. Plus tard, il m’a dit : "Si tu dors, c’est bien. Un jour, tu vas ouvrir ton esprit et écouter. Tu seras conscient de tout." J’ai vu, j’ai appris et je lui ai posé des questions, cela m’a beaucoup aidé. » Son comportement peut étonner, mais Marcelo Bielsa reste un grand entraîneur comme l’a confirmé Benjamin Mendy : « C’est une grande personnalité, un entraîneur fantastique, et il fallait le respecter pour ce qu’il faisait. »