Comme souvent, le Bayern Munich anticipe en matière de recrutement. Cet hiver, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont mis la main sur Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 termine la saison avec Stuttgart puis il rejoindra les Bavarois l’été prochain. Interrogé par RMC Sport, l’ancien joueur de Lille est revenu sur son choix et sur les raisons qui ont motivé son choix.

« Le Bayern, pour moi ça ne se refuse pas. C’est le meilleur club en Allemagne, l’un des meilleurs clubs du monde si ce n’est le meilleur. Quand le Bayern est venu, mon agent m’a dit le Bayern te veut. J’ai dit : " ok, je ne veux aucun autre club". Car c’était là-bas que je voulais aller. Quand on voit Bixente Lizarazu, Willy Sagnol, certains Français qui ont une grosse carrière là-bas et qui sont restés de nombreuses années, c’est difficile de refuser. Moi, je ne me voyais pas quitter l’Allemagne. J’aime ce pays, j’aime cette culture. J’aime ces stades, ces supporters ». Enfin, il a expliqué que sa décision n’était pas forcément bien perçue à Stuttgart. « C’est un peu compliqué, certains supporters ne sont pas très contents parce que c’est un rival, sourit Pavard. Un joueur de Stuttgart peut aller partout, sauf au Bayern… Mais au fond, je pense qu’ils me comprennent et savent que ma tête est à 100% avec Stuttgart ».