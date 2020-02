La saison du Betis se passe plutôt mal, et ce malgré un recrutement ambitieux cet été, avec les arrivées de Borja Iglesias ou Nabil Fekir, pour un montant total tout proche des 50 millions d’euros. Et Rubi, l’entraîneur de la formation andalouse, est logiquement menacé, et ne devrait plus être là l’an prochain.

L’actuel 13e de Liga envisage déjà des pistes pour son banc pour la saison à venir. Selon El Desmarque, la formation andalouse a déjà contacté l’entourage de Marcelo Bielsa pour prendre des renseignements. Si on ne sait pas quelle a été la réponse du coach de Leeds, la direction sévillane est en tout cas convaincue qu’il réunit toutes les conditions pour réussir au Betis...