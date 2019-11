Pour le compte de la douzième journée de Bundesliga, le RB Leipzig (6e, 21 points) avait rendez-vous avec Cologne (17e, 7 pts) dans sa Red Bull Arena. Sur une magnifique série de cinq victoires de rang toutes compétitions confondues, les locaux avaient pour but d’enchaîner afin de passer deuxièmes. En face, les Boucs souhaitaient se donner un peu d’air.

Mais les locaux prenaient rapidement le large. Grâce à Werner (22e), Forsberg (32e s.p) et Laimer (37e), l’équipe de Julian Nagelsmann menait rapidement 3-0. Czichos réduisait l’écart peu de temps avant la pause (39e). Un but qui ne changeait pas grand-chose, d’autant plus que Forsberg inscrivait un doublé en deuxième période (79e). Le RB Leipzig remportait donc facilement ce match (4-1) et passait deuxième. Cologne restait pour sa part dans la zone rouge (17e).