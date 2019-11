Catalogué comme grand espoir dès ses débuts à 17 ans, Bojan Krkic (29 ans) n’a pas su confirmer au FC Barcelone. Malgré des passages dans des grands clubs comme la Roma, l’Ajax ou encore l’AC Milan, l’attaquant désormais à l’Impact de Montréal a accordé un entretien à Mundo Deportivo dans lequel il considère avoir réussi son passage en Catalogne.

« Je pense avoir triomphé au Barça. Je ne sais pas combien de joueurs peuvent affirmer avoir inscrit 40 buts en équipe A du Barça, qu’ils y ont joué 4 saisons alors que c’est une équipe de classe mondiale avec toute la pression qu’il y a. J’avais 16-17 ans, j’étais très jeune, vierge d’expérience sur et en dehors du terrain. Bien sûr, j’aurais dû marquer deux fois plus de buts ou être plus proche de cette étiquette (celle de grand espoir, ndlr) qu’on m’a collée dès le premier jour mais ce fut pour moi une réussite. »