Auteur de 10 réalisations en 17 apparitions en Jupiler League, Yohan Boli (26 ans) réalise une superbe première partie de saison du côté de Saint-Trond. Des prestations qui ne passent pas inaperçues sur le marché. Selon La Dernière Heure, l’attaquant a déjà reçu 10 offres en vue du mercato d’hiver.

Et parmi ces dix courtisans se trouvent les Girondins de Bordeaux, annonce le quotidien belge. L’international ivoirien (6 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2020, pourrait partir dès janvier, en cas de chèque de l’ordre de 2-3 M€. Le club au scapulaire défie entre autres Anderlecht, Galatasaray et Brighton sur ce dossier, tandis que, selon nos informations, le FC Nantes, à qui il a été proposé, n’a pour l’heure pas souhaité aller plus loin.