Depuis le rachat du club par General American Capital Partners, les supporters bordelais s’attendaient à entrer dans une autre dimension. Finalement, après le mercato ils ont été quelque peu déçus puisque seulement 7 M€ ont été dépensés pour recruter des joueurs. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Joe DaGrosa est revenu ces critiques.

« Peut-être que notre communication aurait pu être meilleure. On a de grandes ambitions mais on a également toujours dit que c’était un plan sur plusieurs années. On a vraiment essayé d’attirer de grands noms mais nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord, justifie-t-il. Il faut aussi respecter une forme de rigueur financière. »

