Champion U19 la saison dernière avec les Girondins de Bordeaux, Over Mandanda (19 ans) vient de signer professionnel avec le club au scapulaire. Au contact du groupe depuis le début de l’exercice 2018-2019, le jeune portier a paraphé un contrat d’une année.

Plus jeune membre de la fratrie Mandanda, il est le quatrième à devenir gardien professionnel après Steve, Parfait et Riffi. Une véritable tradition familiale à laquelle Over Mandanda tentera d’être à la hauteur.