Samedi (17h30), les Girondins de Bordeaux reçoivent le Paris Saint-Germain au Matmut Atlantique (rencontre à suivre sur notre live commenté) dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Deux équipes dans une forme différente puisque le club de la capitale a déjoué face à Reims (0-2), en milieu de semaine, alors que le FCGB a étrillé Amiens sur sa pelouse (1-3). Avant de recevoir les champions de France en titre, Paulo Sousa était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre importante.

« Paris, c’est compliqué, ils pressent très haut pour récupérer les ballons le plus proche possible du but adverse. Ils exploitent les moindres erreurs avec des joueurs d’une qualité remarquable. (…) Les Parisiens ne sont pas imbattables, mais tu as besoin de beaucoup de courage pour le faire, a expliqué le coach bordelais. De notre côté, on profite de chaque possibilité pour s’améliorer. Ce sera ça notre objectif, contre la meilleure équipe du championnat, samedi. »

