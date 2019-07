Les Girondins de Bordeaux continuent de faire parler d’eux pendant ce mercato estival. Et l’actualité transfert du quatorzième de Ligue 1 est lié à l’AS Monaco ces derniers temps comme le rapporte RMC Sport.

Alors que le transfert de Kamano vers le Rocher fait parler de lui, Bordeaux souhaiterait quant à lui récupérer Youssef Aït Bennasser (23 ans) et l’inclure dans le deal. Les dirigeants des Marines et Blancs auraient transmis une proposition et attendent désormais une réponse de leurs homologues monégasques.

