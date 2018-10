Après avoir fait le bonheur de l’OGC Nice, Alassane Pléa a pris la direction du Borussia Mönchengladbach cet été. Le Français réalise des premiers pas convaincants en Allemagne puisqu’il a déjà marqué 8 buts en 10 matches toutes compétitions confondues. Interrogé par Sport1, son coéquipier Thorgan Hazard a dit tout le bien qu’il pensait de lui.

« C’est un atout de jouer avec lui. Nous savons tous qu’Alassane est un super joueur. Il a réalisé d’excellentes performances en France à un haut niveau. Il me donne un bon sentiment. Une occasion de but est généralement un succès avec lui. Cela convient aussi à Lars Stindl. Si Raffael revient, il peut jouer dans une position plus centrale. Le fait est qu’Alassane est très important pour nous. En ce moment nous jouons gros et j’espère que ça va continuer ainsi ». Des mots qui feront plaisir à l’ancien Lyonnais.