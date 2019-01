Présent ce vendredi en conférence de presse, le latéral droit de l’Olympique de Marseille Bouna Sarr n’a évidemment pas pu éviter les questions sur le mercato d’hiver. « Ce n’est pas à moi de répondre à ça. L’effectif n’a pas vraiment changé par rapport à l’an dernier, c’est ce que les dirigeants étaient satisfaits. Maintenant c’est à eux de voir. Moi je ne sais pas », a-t-il confié.

Il a ensuite évoqué la rumeur Mario Balotelli. « Si je le juge sur la première partie de saison, il a connu des petits problèmes physiques, et même statistiquement, il n’était pas au mieux, donc je ne sais pas s’il nous apportera quelque chose en venant. S’il vient on verra, sinon on fera en sorte que les joueurs déjà là nous apportent plus en deuxième partie de saison », a-t-il lâché, évasif.