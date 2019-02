Tite a convoqué Vinicius Jr pour les deux prochains matches amicaux du Brésil contre le Panama et la République Tchèque. Le jeune Auriverde du Real Madrid, très en vue lors du clasico de mercredi soir, a réagi à cette nouvelle sur ses réseaux sociaux.

« Un jour qui restera gravé pour toujours dans ma mémoire. Après près de deux ans de carrière professionnelle et 100 matches officiels à 18 ans seulement ! Aujourd’hui, j’ai été convoqué par la sélection brésilienne avec qui je vais représenter mon pays pour la première fois. Je confesse que je suis très heureux, très surpris la vitesse à laquelle tout se passe dans ma vie, je remercie tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre m’ont aidé à arriver jusqu’ici si jeune ! Gloire à dieu pour toi ! Et un remerciement spécial à ma famille qui m’a toujours soutenu pour que je ne pense qu’à jouer au football et à être heureux ! Merci à tous du fond du cœur pour tous vos messages ! Le rêve se poursuit ! », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Um dia que vou lembrar pra sempre. Quase dois anos de profissional e no jogo de ontem chegando aos 100 jogos com apenas 18 anos ! Hoje, fui convocado pra SELEÇÃO BRASILEIRA onde vou representar o meu país pela primeira vez. Confesso que fico feliz, mas surpreso... pic.twitter.com/BIKVSOXNwu — Vinicius Jr (@vini11Oficial) February 28, 2019