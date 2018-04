Dans tous les clubs, la relation entre gardien titulaire et doublure est particulière. Si la hiérarchie est clairement établie par l’entraîneur au début de la saison, le deuxième nommé doit en général se contenter des miettes. C’était notamment le cas de Brice Samba avec Steve Mandanda. Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2013, le portier franco-congolais était perçu comme un espoir, mais il a rapidement déchanté. Ce dernier pensait certainement qu’il pourrait progresser au contact de son aîné, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, le gardien du Stade Malherbe de Caen a évoqué la relation qu’il entretenait avec Il Fenomeno. Et à l’écouter, la relation entre les deux portiers formés au Havre n’était pas au beau fixe. « Steve, quand je suis arrivé à l’OM, je le connaissais et, pourtant ça n’a pas été aussi simple qu’on le pense. Les gens me disent : « Steve t’a aidé ». Mais Steve, il était froid, il ne m’a pas aidé. J’ai du respect pour lui, sa carrière, mais il faut être clair par rapport à ça. » C’est dit !