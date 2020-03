Arrivé cet hiver en provenance de l’Athletico Paranaense, Bruno Guimarães a tout de suite trouvé ses marques. Le milieu de terrain brésilien est entré sans attendre dans le 4-3-3 de Rudi Garcia et savoure le moment comme il raconte à Globo Esporte. Il a en plus été convoqué pour la première fois en équipe du Brésil aujourd’hui.

« Ici, je joue plus sentinelle, pour la sortie du ballon, je me suis bien adapté, il y a beaucoup de Brésiliens, ça m’aide à m’adapter. Je me sens très bien. J’ai beaucoup de liberté quand même, je peux bouger, je ne suis pas fixe. (...) Je suis très bien ici, le jeu est un peu plus rapide ici, peu de touches de balle, mon adaptation est bonne » a affirmé joueur de 22 ans.