La pandémie de coronavirus ne cesse de faire des victimes au fil des jours à travers le monde. L’impact de ce virus sur le football est conséquent, que ce soit sur le plan sportif (les championnats sont suspendus) ou sur le plan économique. Le flou règne d’ailleurs sur le football européen et les interrogations sont nombreuses, comme sur la reprise ou non des compétitions 2019-2020 ou encore sur la réduction des salaires des joueurs et du personnel afin d’aider les clubs à traverser cette situation sans précédent.

Du côté de la Bundesliga, les joueurs du Bayern Munich et de Schalke 04 ont par exemple accepté de baisser leur salaire, alors que ceux d’Hoffenheim y ont simplement renoncé pour une certaine durée. Sportivement, le championnat est suspendu, à l’heure actuelle, jusqu’au 30 avril. Si certains pays pourraient tout simplement annuler l’exercice 2019-2020, cela ne sera pas le cas outre-Rhin. « En Allemagne, nous sommes tous d’accord : les 36 clubs ont décidé de finir la saison, même si cela doit être après le 30 juin pour des raisons politiques ou sanitaires », a confié Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, au cours d’un entretien accordé à As.