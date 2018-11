Après le traditionnel multiplex de l’après-midi, la 12e journée de Bundesliga continuait ce samedi soir avec une rencontre entre Schalke 04 et Nuremberg. À la Veltins Arena, les hommes de Domenico Tedesco ont fait le spectacle devant leur public (5-2).

Skrzybski a inscrit un doublé (26e, 84e), alors que Harit (32e), Burgstaller (70e) et Oczipka (90e+3) ont eux aussi trouvé le chemin des filets pour Schalke 04. En face, Palacios-Martinez (38e) et Zrelak (78e) avaient tenté de relancer leur formation. Schalke 04 passe donc devant Nuremberg au classement (14e et 15e).