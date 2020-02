Le 4 février, Marco Reus se blessait contre le Werder Brême en Coupe d’Allemagne et était contraint de rater le 8e de finale aller de C1 contre le PSG. Annoncé absent pour un mois, l’international allemand espérait alors participer au match retour à Paris, mais aucun élément de réponse ne permet aujourd’hui de confirmer sa présence. Lors de la conférence BVB « Brinkhoff’s Ballgeflüster » qui sera diffusée mercredi sur Club TV, Marco Reus s’est montré indécis sur une date de retour à la compétition.

« Je n’ai pas choisi de match spécial dans lequel je veux revenir. Il est important que je me rétablisse complètement, que je ne ressente plus de douleur. Je suis confiant que je serai de retour avec l’équipe dans les prochaines semaines. J’espère que je pourrai augmenter ma charge de travail dans les prochains jours », a-t-il notamment déclaré dans des propos rapportés par Kicker. Son retour à la compétition devrait donc arriver plus tard que prévu et sa présence au Parc des Princes le 11 mars est compromise.