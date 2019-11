Les nouvelles pousses font encore parler d’elles à l’aube du mercato hivernale. Calvin Stengs (20 ans) fait partie de ces joueurs dont le début de saison attire l’attention. L’ailier, qui évolue avec l’AZ Alkmaar est l’auteur de statistiques plutôt intéressantes à savoir 23 matches joués pour 9 buts et 10 passes décisives.

Des performances qui ne laissent pas indifférents le FC Barcelone et plus particulièrement Patrick Kluivert rapporte Mundo Deportivo. Le Néerlandais a été appelé en sélection par Ronald Koeman pour les matches contre l’Irlande (aujourd’hui) et l’Estonie (mardi). L’idée du champion d’Espagne en titre est d’envoyer un observateur afin de le superviser au Johan Cruyff Arena.