L’épidémie de coronavirus a contraint le report des compétitions internationales prévues cet été (Euro, Copa America et Jeux olympiques). La saison prochaine sera donc intense pour plusieurs joueurs internationaux, tel que Mohamed Salah. L’Égyptien jouera la Coupe d’Afrique des Nations au mois de janvier 2021 et pourrait enchaîner avec les Jeux olympiques en juillet et août de la même année. La CAN le fera alors rater une bonne partie de la période hivernale avec Liverpool, un moment de la saison pourtant très riche en matches en Premier League.

Mais les Reds ne pourront pas retenir leur attaquant, en droit de rejoindre sa sélection pour une compétition internationale. C’est ce qu’affirme Mido, ancien international égyptien (51 sélections) notamment passé par l’OM, Tottenham ou encore l’Ajax. « Salah doit aller avec l’Égypte à la CAN et Liverpool n’a pas le droit de dire non. Ce sont les règles de la FIFA et elles ne peuvent empêcher Salah de rejoindre l’équipe nationale pour une raison quelconque. Si Salah ne veut pas y aller, c’est la seule raison pour qu’il n’y soit pas », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par The Sun. Les Reds n’ont qu’à bien se tenir.