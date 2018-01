Cette fois c’est la bonne ! Après les occasions manquées lors de la nouvelle polémique née du penalty tiré sous les sifflets par Neymar face à Dijon ou bien comme en Coupe de France face à Guingamp cette semaine, Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG ce samedi !

L’Uruguayen a marqué son 157e but sous le maillot parisien lors de la réception de Montpellier (match à suivre en live sur notre site). Dans les six mètres, à la réception d’un centre au cordeau de Rabiot, parfaitement lancé par Neymar côté gauche, l’Uruguayen a inscrit un but comme il sait le faire. Le Parc des Princes s’est levé à cette occasion pour célébrer el Matador, qui est définitivement entré dans l’histoire du PSG.