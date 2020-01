Une fois n’est pas coutume, le football français voit des matches en milieu de semaine. C’était le début, ce mardi, des huitièmes de finale de la Coupe de France avec un match entre équipes de Ligue 1. Rennes se déplaçait à Angers. Les Bretons se sont imposés et se sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la compétition dont ils sont tenants du titre. En fin de première période, Lea-Siliki ouvrait la marque (0-1, 37e) avant que Niang ne donne un peu d’air aux siens (0-2, 42e). En tout début de deuxième mi-temps, Sada Thioub redonnait de l’espoir aux Angevins (1-2, 52e). Mais ce score était de courte durée puisque Niang obtenait un penalty qu’il marquait lui-même (1-3, 61e). Thioub s’offrait un doublé, relançant les cinq dernières minutes de la rencontre (2-3, 85e). Et ce n’était pas fini ! Angers obtenait un penalty en toute fin de match (88e), Stéphane Bahoken s’en chargeait pour emmener son équipe en prolongations (3-3, 89e).

On a donc été jusqu’aux prolongations et à ce jeu, Rennes était meilleur. Sur un véritable show de Del Castillo, Gboho n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (3-4, 101e). Mais finalement, les hommes de Stéphane Moulin revenaient encore grâce à Pereira Lage (4-4, 105e +1). Mais finalement, Jérémy Gélin envoyait une mine sous la barre, incroyable ! (4-5, 110e). Cela passe donc pour Rennes, dans les autres rencontres, les clubs de Ligue 1 ont eu énormément de difficultés. Les Dijonnais, après avoir été mené un but à zéro par Limonest avec une réalisation de Bouzit (1-0, 49e), sont revenus au score par Cadiz (1-1, 55e) avant de l’emporter en prolongations grâce à Mavidi (1-2, 12e). Montpellier a été trainé aussi en prolongations par Belfort (0-0) et a même terminé à 10 avec l’exclusion de Rulli (90e). Finalement, cette rencontre a été aux tirs au but. A ce petit jeu, Belfort était le plus fort puisque Junior Sambia envoyait sa tentative dans les airs tout comme Grasso (Belfort). Finalement, côté MHSC, c’est Damien Le Tallec voyait sa tentative envoyé au-dessus par le portier de Belfort de façon incroyable. Belfort est en quart de finale (0-0, 5-4 aux t.a.b) !