La hiérarchie aura été respectée au stade des Alpes, où le GF38, 7e de Ligue 2, a été éliminé de la Coupe de France, en 32es de finale, par le Racing Club de Strasbourg Alsace, 8e de Ligue 1 (0-1). Il aura fallu la prolongation pour que les pensionnaires de première division ne prennent l’avantage. Après avoir éliminé l’OM puis l’OL en Coupe de la Ligue et battu Nice et Toulouse en championnat, les hommes de Thierry Laurey poursuivent sur leur lancée. Ils iront défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en 1/16es de finale, le mercredi 23 janvier (21h05).

Initialement prévue en ouverture des 32es de finale, le 4 janvier, la rencontre avait été reportée en raison des conditions météorologiques compliquées en Isère. Ce soir, tout était réuni pour que la fête soit belle. Indécise, la rencontre se sera décidée en prolongations, lorsque sur un centre en bout de course d’Abdallah Ndour, Kevin Zohi venait reprendre de volée (0-1, 98e). Un but qui fait le bonheur d’Alsaciens, encore en course en Coupe de la Ligue (demi-finale à disputer face à Bordeaux le mercredi 30 janvier) et en Coupe de France et bien placés en Ligue 1.

Le tirage complet des 1/16es de finale de la Coupe de France.