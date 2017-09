Juste avant la fin du mercato, Odsonne Edouard a trouvé une porte de sortie au Paris Saint-Germain. Condamné à un temps de jeu très limité s’il restait cette saison du côté de la Porte d’Auteuil, le jeune attaquant français de 19 ans est prêté un an au Celtic Glasgow.

« Je suis vraiment ravi d’avoir rejoint Celtic, l’un des plus grands clubs au monde. Je suis impatient de porter ce fameux maillot. J’ai hâte de retrouver mes coéquipiers et je vais travailler dur pour amener le plus de succès possible aux fans », a-t-il lâché auprès du site officiel du club écossais.