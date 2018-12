Voilà des informations qui donnent des indices sur l’issue de la cérémonie du Ballon d’Or. Vainqueur sortant, Cristiano Ronaldo a fait le choix de ne pas venir à Paris ce lundi. Il fait pourtant partie des 10 premiers puisque les deux tiers du classement ont déjà été dévoilés.

On imagine mal le Portugais s’absenter s’il avait été vainqueur du trophée ce soir. En revanche, les médias espagnols avaient annoncé qu’Antoine Griezmann ne serait pas présent mais il est bel et bien là. Le Français, favori avec Ronaldo et Modric, est arrivé en compagnie de ses coéquipiers Thomas Lemar et Lucas Hernandez, et du président de l’Atlético Enrique Cerezo.