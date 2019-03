Le conflit entre Chelsea et Antonio Conte (49 ans) s’éternise. Le technicien italien limogé par les Blues avant le terme de son contrat, réclame plus de 10 millions d’euros à son ancien employeur pour sa dernière année de contrat. Selon les informations de Sky Sports, Conte s’est défendu devant le Tribunal de la Premier League, instance composée de plusieurs personnes censées trancher définitivement dans ce dossier.

Les avocats achèveront leurs délibérations vendredi devant un panel de trois personnes. Une décision définitive sera rendue entre 10 et 14 jours. Chelsea refuse de payer la somme réclamée par son ancien manager. Le club londonien affirme en effet que Conte aurait eu un comportement inapproprié envers le personnel et un certain Diego Costa.