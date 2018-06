Depuis son départ du LOSC en 2012, Eden Hazard n’a connu qu’une seule et unique tunique, celle de Chelsea. Chez les Blues, l’ailier belge fait la pluie et le beau temps. Il est le leader technique et fait partie des cadres indéboulonnables de l’effectif, peu importe l’entraîneur qui est en place. Alors forcément, avec un tel statut et un confort de vie, il est facilement compréhensible de ne pas l’imaginer ailleurs. Pourtant, depuis son arrivée à Londres, pas un seul mercato ne se passe sans qu’on l’annonce dans le viseur des plus grandes écuries européennes. Cette saison plus que jamais, un départ ne semble pas à exclure pour celui qui a tout gagné en Angleterre. Et comme chaque année, le Real Madrid est à l’affut. Pour le principal intéressé, la décision de son avenir ne tient qu’à un fil, celui de savoir qui sera sur le banc des Blues la saison prochaine.

« Je n’ai pas envie de parler de transfert actuellement. On m’a déjà interrogé tellement de fois sur ça. Je suis concentré sur la Coupe du monde. Mais comme je l’ai déjà dit, j’ai tout gagné à Londres hormis la Ligue des champions. Si j’en suis là dans ma carrière, c’est grâce à Chelsea. Ce serait trop facile de dire : j’ai envie de partir parce que j’ai fait le tour. C’est pour ça qu’avant toute chose j’aimerais bien savoir ce qui se passera au club l’année prochaine, a-t-il confié lors d’une interview accordée à L’Equipe. J’attends de voir si le coach reste ou part. Si je reste, c’est pour que l’équipe soit meilleure que la saison que nous venons de vivre. Je n’ai pas envie de rester pour que l’on soit moins bons. Le Real Madrid peut m’intéresser, tout le monde le sait. Mais si demain ce club ne veut pas de moi, on n‘ en parlera plus. S’ils veulent m’acheter, ils savent ce qu’il faut faire. Aller là- bas pour aller là- bas, non. Il faut un projet. J’ai encore un projet à Chelsea. Si je fais une belle Coupe du monde, les choses seront plus faciles. » C’est dit !