Eden Hazard est l’atout majeur de Chelsea. Le Belge, auteur de 10 buts et 10 passes décisives cette saison en 22 matches de Premier League, continue de porter l’attaque des Blues. Seulement, et tout récemment, Maurizio Sarri a taclé son joueur, déclarant qu’il était « plus un joueur individuel qu’un leader ». Des propos surprenants au regard des performances du Belge, à l’image de son match contre Tottenham jeudi soir en Carabao Cup. L’ancien Lillois avait marqué le deuxième but de son équipe et avait livré une grosse prestation.

Interrogé à l’issue de la rencontre par les journalistes à propos des récentes déclarations de son entraîneur, Eden Hazard a botté en touche, préférant se concentrer sur le terrain. Des propos relayés par le Telegraph. « Les critiques du coach ? Je m’en fiche, je joue mon football. Je m’en fiche de ce que le manager a dit, je reste concentré sur mon football et je veux faire du mieux possible pour cette équipe », a ainsi répondu Eden Hazard à son entraîneur.