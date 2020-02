Chelsea pense déjà à la saison prochaine. Quelques jours après avoir été balayé (3-0) à domicile par le Bayern, les Blues ont désormais très peu d’espoirs d’accéder au prochain tour de la Ligue des Champions. Une déception pour le club, ses fans et Frank Lampard, qui veut se séparer de plusieurs de ses joueurs après cette désillusion. Selon The Sun, huit joueurs londoniens sont dans la tourmente et pourraient faire leurs valises lors du mercato.

Kepa Arrizabalaga en fait partie. Le gardien espagnol recruté 80 M€ cet été ne fait pas l’unanimité et a vu Willy Caballero prendre sa place de titulaire. Jorginho, Pedro et Kurt Zouma sont également cités. Frank Lampard veut que Chelsea joue les premiers rôles en Premier League et sur la scène européenne. Il en a informé sa direction, souhaitant voir plusieurs joueurs arriver cet été. Déjà recruté, Hakim Ziyech rejoindra l’équipe première cet été. Jadon Sancho est également convoité, tout comme Jan Oblak ajoute le média britannique.