Un peu à la surprise générale, Chelsea a fait signer Kylian Hazard cet été. Le joueur âgé de 22 ans, qui évoluait avec le club hongrois d’Ujpest (parfois même avec l’équipe réserve) a été recruté pour évoluer avec la réserve des Blues.

Ce lundi, le petit frère de Thorgan a participé pour la première fois à l’entraînement du groupe professionnel où évolue son aîné Eden. Antonio Conte a confié à ce sujet : « Parfois, le frère d’Eden vient avec nous. Mais il n’y a pas seulement que lui. Nous essayons de voir tous les jeunes joueurs pour qu’ils soient avec nous et participent à des séances d’entraînement avec nous ».

Look who's finally joined in with Chelsea training https://t.co/KiLJHyfglT pic.twitter.com/TxWCbtUm9b

— Sun Sport (@SunSport) 4 décembre 2017