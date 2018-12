Pour son seizième match de Premier League cette saison, Eden Hazard a réalisé une grande prestation. Encore une fois titulaire à la pointe de l’attaque de Chelsea, l’international belge a d’abord délivré une passe décisive avant de marquer, les Blues s’imposant 2-1 face à Brighton. Maurizio Sarri est donc revenu sur le match de son joueur, évoquant notamment sa position.

« Pour nous, il peut être très important dans cette position. Il est capable de jouer en profondeur et de jouer avec ses coéquipiers. Il est capable de créer des espaces. Maintenant dans cette position, il doit s’améliorer dans la surface », a expliqué le coach italien comme relayé sur le site du club. L’ancien technicien du Napoli a ensuite donné des nouvelles de l’ancien Lillois, légèrement touché et remplacé par Olivier Giroud (83e) : « Eden va bien. C’était seulement un coup. J’ai parlé avec le médecin et il m’a dit que ce n’était pas un gros problème. Peut-être un ou deux jours de repos. »