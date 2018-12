Prêté par la Juventus à l’AC Milan pour l’ensemble de la saison, Gonzalo Higuain peine à convaincre. Depuis son arrivée chez les Rossoneri, l’international argentin a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues pour 7 buts et 3 passes décisives, et son avenir pose déjà question en Italie. Et justement, la rumeur d’un départ à Chelsea est ressorti ce vendredi.

Alors forcément, Maurizio Sarri, le coach de Chelsea et ancien technicien du Napoli, a été questionné à ce sujet en conférence de presse vendredi. « Je l’aime beaucoup. C’est un joueur formidable, un homme formidable mais je ne veux pas parler de Higuain car j’ai deux attaquants et demi (Giroud, Morata et Hazard, ndlr) en ce moment, et Gonzalo joue pour l’AC Milan donc il est préférable de pas parler de lui en ce moment », a lâché le coach de 59 ans.