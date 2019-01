Plus les jours avancent, plus l’avenir d’Alvaro Morata semble s’écrire loin de Chelsea. Peu utilisé par Maurizio Sarri dernièrement, le goleador espagnol conserve toujours une bonne cote sur le marché et de nombreux clubs sont venus aux nouvelles. C’est notamment le cas de Séville.

Et comme l’explique Estadio Deportivo, une réunion aura lieu entre les Blues et l’entourage du joueur. Ce dernier a déjà donné le feu vert à Séville et tout dépendra maintenant du club. Selon la Cadena COPE, le total de l’opération, entre part du salaire pris en charge par les Andalous et prix à payer pour le prêt frôlera les 6 millions d’euros nets, soit un peu moins de 12 millions d’euros.