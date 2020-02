Souvent lié à un départ de Chelsea au cours du mercato estival comme hivernal ces dernières semaines, notamment en direction du Barça, Willian (31 ans) est finalement resté à Londres pour continuer à défendre les couleurs des Blues lors des prochains mois. Arrivant en fin de contrat en juin prochain avec l’actuel 4e de Premier League, l’ailier international brésilien figure toujours sur les petits papiers des Blaugranas pour l’été prochain.

Mais selon les informations d’ESPN, Willian préférerait signer un nouveau contrat avec Chelsea plutôt que rejoindre le club catalan l’été prochain. ESPN précise que le Brésilien ne dispose d’aucun accord avec le Barça et que son premier choix est de prolonger à Chelsea, où il se sent bien, tout comme sa famille, parfaitement installée à Londres. Willian avait rejoint les Blues en 2013 en provenance de l’Anji Makhatchkala pour 35,5M€. Cette saison, il a débuté 19 rencontres de Premier League, inscrit 4 buts et distillé 4 passes décisives.