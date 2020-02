Le mercato hivernal vient de se terminer et le FC Barcelone pense déjà à cet été. Selon Marca, les Blaugranas ont coché un nom pour se renforcer, celui de Willian. L’ailier, déjà désiré cet hiver, n’a pas été lâché par Chelsea alors que selon le Daily Mirror, les Catalans ont fait une offre de 23 M€. De plus, il est en fin de contrat à l’issue de la saison et ne prolongera pas son bail malgré les multiples tentatives de ses dirigeants. Ainsi, le Brésilien pourrait signer gratuitement au Barça dès cet été.

Le média espagnol ajoute que les représentants de Willian ont déjà rencontré les dirigeants catalans à plusieurs reprises. Le secrétariat technique barcelonais est même proche de trouver un accord avec le joueur. L’international brésilien (70 sélections, 9 buts) dispute sa 7e saison sous le maillot des Blues, et certainement sa dernière. Sa carrière pourrait se poursuivre avec le Barça. Affaire à suivre cet été.