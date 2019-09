Pour Christophe Dugarry, grand ami de Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid n’a pas été écouté dans le dossier Paul Pogba. Ce qui explique les difficultés rencontrées par le club merengue en ce début de championnat.

« Je pense que c’est un drame qu’il n’ait pas pu réussir à faire Pogba. Il lui manque vraiment un mec au milieu, capable de donner des bons ballons. Modric, ça devient compliqué. Kroos, c’est toujours même rythme et Casemiro, ce n’est pas sa qualité première. (...) Selon moi, je pense que seul Zizou voulait Pogba et que le président ne le voulait pas et a fait semblant », a lancé le consultant RMC.

