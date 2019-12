La dernière journée de la Ligue des Champions offre notamment un duel intéressant entre le Club Bruges et le Real Madrid. Au match aller, les deux formations s’étaient quittées sur un 2-2.

A domicile, le Club Bruges mise sur un 4-4-2 avec Simon Mignolet dans les cages. Le portier belge est devancé par Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Simon Deli et Eduard Sobol. Le double pivot est assuré par Ruud Vormer et Eder Balanta alors que les couloirs sont occupés par Thibault Vlietinck et Hans Vanaken. L’attaque est constituée d’Emmanuel Dennis et de Percy Tau.

De son côté, le Real Madrid poursuit en 4-3-3 avec la titularisation d’Alphonse Areola dans les buts. Ce dernier est devancé par Alvaro Odriozola, Raphaël Varane, Eder Militao et Ferland Mendy. On retrouve Luka Modric, Casemiro et Isco au milieu du terrain. Enfin, Luka Jovic est aligné en pointe aux côtés de Vinicius Junior et Rodrygo Goes.

Les compositions :

Club Bruges : Mignolet - Odilon, Mechele, Deli, Sobol - Vlietinck, Vormer, Balanta, Vanaken - Dennis, Tau

Real Madrid : Areola - Odriozola, Varane, Militao, Mendy - Modric, Casemiro, Isco - Rodrygo, Jovic, Vinicius