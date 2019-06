Alors que la Colombie a nettement dominé l’Argentine hier (2-0) dans l’autre match du groupe B, le Qatar défiait le Paraguay dans cette Copa America. Invités, les Asiatiques ne prenaient pas la meilleure des entames. Pedro Miguel Correia était coupable d’une main dans sa surface (3e). Les Guaranis ne manquaient pas l’occasion de prendre la tête et Oscar Cardozo ouvrait le score sur penalty d’une lourde frappe sous la barre transversale (4e). Le Qatar prenait ensuite le jeu à son compte mais manquait de justesse au moment de conclure. Bien plus réaliste, le Paraguay doublait la mise par l’intermédiaire d’Oscar Cardozo suite à un excellent ballon de Miguel Almiron (51e). Néanmoins le premier cité était hors-jeu et la réalisation était logiquement refusé.

Bien en jambe, Miguel Almiron continuait de distribuait des caviars et trouvait bien Derlis Gonzalez plein axe à 25 mètres des buts. Sa lourde frappe sous la barre ne laissait pas la moindre chance à Saad Al Sheeb (56e). Mené de deux buts, le Qatar n’abandonnait pas et Ali Almoez voyait sa frappe enroulée de la droite contrée à l’entrée de la surface. Suffisant pour surprendre Roberto Fernandez et réduire le score (68e). Galvanisés, les Asiatiques parvenaient à égaliser grâce à Boualem Khoukhi. Parfaitement servi dans le dos de la défense par Akram Afif, il ne laissait pas la moindre chance au gardien adverse (77e). Ce match nul 2-2 n’arrange personne mais permet aux deux équipes de revenir à deux points de la Colombie et de devancer l’Argentine d’un point.

