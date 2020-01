Suite des seizièmes de finale de Copa del Rey ce mercredi soir avec notamment une rencontre entre l’Unionistas de Salamanca et le Real Madrid. Comme le FC Barcelone, les Merengues affrontaient donc une formation de division 3 espagnole. Et la Casa Blanca a aussi obtenu son billet pour le prochain tour grâce à un succès 2-1. Après l’ouverture du score de Gareth Bale (18e, 0-1), Alvaro Romero Morillo égalisait pour les locaux (57e,1-1). Mais quelques instants plus tard, Gongora marquait contre son camp (62e, 1-2). En fin de match, Brahim Diaz mettait son équipe à l’abri (90e+2, 1-3).

Au Stade Helmántico, l’équipe de Zinedine Zidane s’imposait (3-1) et accédait aux huitièmes de finale. Dans les autres rencontres qui se disputaient à 21h, le Valencia CF a disposé de l’UD Logrones sur la plus petite des marges (1-0). Villarreal n’a laissé aucune chance à Gérone en s’imposant facilement 3-0. La Real Sociedad a de son côté éliminé l’Espanyol (2-0) alors que Tenerife a créé la surprise en battant Valladolid (2-1). Dans la dernière rencontre du soir, Badalona et Grenade n’ont pas réussi à se départager. La prolongation est donc en cours actuellement (1-1).

Les résultats de 21h :

Badalona 1-1 Grenade (prolongation en cours) : Robuste (58e) ; Koybasi (2e)

Gérone 0-3 Villarreal : Mori (54e), Cazorla (70e), Chukwueze (72e)

Real Sociedad 2-0 Espanyol : Barrenetxea Muguruza (45e+1), Isak (62e)

Tenerife 2-1 Valladolid : Joselu (67e), Gomez (85e s.p) ; Ramirez (52e)

UD Logrones 0-1 Valencia CF : Gomez (15e)

Unionistas 1-3 Real Madrid : Romero Morillo (57e) ; Bale (18e), Gongora (62e csc), Diaz (90e+2)