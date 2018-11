Ce samedi, la finale retour de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors prévue au Stade Monumental a été reportée à cause du caillassage du bus du club xeneize par les supporters du Millonario. Une situation chaotique dans Buenos Aires, qui a déclenché une vague d’indignation en Argentine. À commencer par les protagonistes de cette rencontre. Interrogé par les médias argentins, Carlos Tévez s’en est pris à la Confédération sud-américaine, la CONMEBOL, qu’il accuse d’avoir contraint les joueurs à jouer cette finale.

« C’est honteux ce qu’a fait la CONMEBOL honnêtement. Ils peuvent prendre des mesures contre moi, je maintiens ce que je dis. Pablo Perez était à l’hôpital et ils nous ont forcés à jouer, c’est honteux ! Il y avait deux joueurs de Boca à l’hôpital, un autre vomissait. J’ai vomi moi aussi, tout le monde avait les larmes aux yeux. River veut qu’on leur donne la coupe ou quoi ? Si c’est ça, on n’a qu’à leur donner directement. Les dés étaient pipés et River était à deux doigts de remporter la coupe sans même jouer le match. Juste parce qu’ils font ce qu’ils veulent ! » Rendez-vous à 21 heures aujourd’hui pour (enfin !) suivre cette rencontre.