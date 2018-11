Décidément la finale de la Copa Libertadores (la Ligue des Champions sud-américaine) n’est pas une rencontre comme une autre. Outre le fait que cette finale se joue entre Boca Juniors et River Plate et que c’est la première fois qu’un SuperClasico soit l’affiche à ce niveau de la compétition, les deux matches ont été reportés. La confrontation aller (2-2 au score final) avait dû être décalée d’un jour du fait de la météorologie et de la pluie battante.

Mais hier ce fut un autre spectacle et pas forcément celui qu’on aime voir. Lors de son arrivée au Stade Monumental, le car des joueurs de Boca Juniors a été caillassé. Les vitres ont été cassées par des projectiles, dont des pavés et certains joueurs, dont le capitaine Pablo Perez, ont été blessés. Ce dernier a même dû se rendre à l’hôpital pour une blessure à la cornée. Les supporters sans billets ont tenté de forcer l’entrée ce qui a eu pour incidence des jets de gaz lacrymogènes de la part des policiers.

Infantino a-t-il mis la pression ?

Avec les vents, ces gaz sont rentrés dans le bus touchant donc les joueurs. Longtemps la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a voulu jouer cette finale, certains journalistes argentins évoquaient même une pression du président de la fédération internationale (FIFA) Gianni Infantino. La rencontre a d’abord été repoussée d’une heure, puis de deux, devant donc commencer à 23h15 heure française.

Finalement, une réunion entre le patron de la CONMEBOL et des deux clubs a trouvé son verdict. La rencontre va être jouée ce dimanche à 21h en France (17 heures là-bas). Olé parle aujourd’hui d’une « honte mondiale » en expliquant : « une horreur policière et la violence des supporters de River ont changé la fête en terreur ». En espérant cette fois que cette si belle finale se joue dans une ambiance chaleureuse et festive. Et surtout qu’elle nous offre un beau spectacle...sur le terrain !